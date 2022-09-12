خلال جلسة حوارية .. الكوني: رئيس وأعضاء المجلس البلدي طرابلس المركز والحكماء والأعيان يُرحّبون بمبادرته بعودة العمل بنظام المحافظات

طرابلس 13 سبتمبر 2022 (وال)- رحّب رئيس وأعضاء المجلس البلدي طرابلس المركز وحكماء وأعيان المدينة، بمبادرة النائب بالمجلس الرئاسي موسى الكوني، بالعمل بنظام اللامركزية في الحكم، والعودة إلى نظام المحافظات لتخفيف العبء على العاصمة، التي أصبحت ساحة للصراعات السياسية بسبب وجود السلطة المركزية داخل حدودها.

جاء ذلك في الجلسة الحوارية التي عقدت بين الكوني والمجلس البلدي طرابلس المركز، وحكماء وأعيان المدينة أثناء زيارته صباح اليوم الإثنين للمجلس، مُقدمًا تعازي المجلس الرئاسي لأهالي ضحايا الاشتباكات التي شهدتها طرابلس مؤخرًا، مؤكدًا أن طرابلس أصبحت تحمل وزر كافة المآسي الناتجة عن الإنقسام السياسي، والتي يتجه الجميع نحوها لإنتزاع السلطة أو الغنيمة.

وأشار الكوني خلال هذه الجلسة مع أهالي طرابلس؛ إلى أن أي مشروع وطني لو تم تبنيه في طرابلس، من شأنه أن يتحول إلى نموذج يحتذي به في كل مناطق ليبيا، مُبينًا أن زيارته للمجلس البلدي طرابلس المركز؛ هي تأكيدًا على ثقته الكبيرة في أن يكون للمجلس الدور البارز خلال المرحلة الراهنة لقيادة مخارج ناجعة لحالة الإنسداد السياسي الذي تُعاني منه البلاد.

وأكد الكوني أن خبراء وحكماء طرابلس؛ يملكون القدرة على تقديم رؤي من شأنها أن تُساهم في الخروج من الأزمة التي تعيشها بالتعاون مع المجلس الرئاسي، ليكون الحل ليبي – ليبي، مُبينًا أن نظام المحافظات يُساهم في الحد من الفساد المالي والإداري، ويترك للحكومة المركزية دورها السيادي.

بدورهم، جدّد رئيس وأعضاء المجلس البلدي، والأعيان خلال هذه الجلسة الحوارية، مطالبتهم بضرورة اتخاذ قرارات حاسمة تُسّرع بإخلاء المدينة من المظاهر العسكرية، والعمل على تحقيق الاستقرار الذي ينشده سكان طرابلس الذي يشكل الأرضية الأساسية لبناء الدولة.

وأكدوا دعمهم في هذا الاتجاه لكافة الخطوات التي يتخذها المجلس الرئاسي لتحقيق الاستقرار، وتُساهم في نجاح مشروع المصالحة الوطنية، ووصولا لإجراء الاستحقاق الانتخابي في أقرب الآجال. (وال)

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