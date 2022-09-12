جلسة رسمية لمجلس النواب في بنغازي

الوطن / متابعات

دعا رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، الإثنين، أعضاء المجلس إلى عقد جلسة رسمية في مدينة بنغازي الخميس المقبل، 15 سبتمبر الجاري، وفق بيان نشره الناطق باسم المجلس عبدالله بليحق على صفحته بموقع فيسبوك.

وتأتي هذه الجلسة عقب زيارة المستشار صالح لعاصة القطرية الدوحة، والتي امتدت ثلاثة أيام، واستعرض خلالها مع المسؤولين في قطر مستجدات الأوضاع السياسية في ليبيا وسبل تعزيز علاقات التعاون بين البلدين، فضلًا عن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.