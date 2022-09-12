حكومة باشاغا تطالب البلديات بتسلم الأختام ونماذج المراسلات الصادرة عنها

خاطب وزير الحكم المحلي بالحكومة المكلفة من مجلس النواب سامي الضاوي عمداء البلديات ورؤساء المجالس التسييرية لاتخاذ الإجراءات اللازمة والعاجلة لتسليم الأختام السابقة، وتسلم الأختام ونماذج المراسلات الرسمية والقرارات الخاصة بالبلديات وفق النماذج المعتمدة من وزارة الحكم المحلي بالحكومة المكلفة من مجلس النواب.

وأشار الوزير، في منشوره، إلى ملاحظة استمرار بعض البلديات باستعمال الأختام ونماذج الأوراق الرسمية المتعلقة بحكومة الوحدة الوطنية «منتهية الولاية»، وفق منشور عبر صفحة أخبار حكومة باشاغا على «فيسبوك».

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حكومة باشاغا تهدد باتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين

لذلك طالب من ممثلي البلديات والمجالس التيسيرية الحضور إلى مقر الوزارة بديوان مجلس الوزراء في المنطقة الشرقية بمنطقة سيدي حسين بمدينة بنغازي، لتسلم الأختام والمراسلات الجديدة، مهددة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

واستند الوزير، في خطابه، إلى قراري مجلس الوزراء رقم 1 و2 لسنة 2022 بشأن «الالتزام بتعليمات الحكومة وعدم إجراء أي تغيير في المراكز القانونية لمسؤولي الوحدات الإدارية، وكذلك عدم تنفيذ أية قرارات وتعلميات صادرة عن حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها قانونيا».