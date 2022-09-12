اللافي يثمن موقف تونس الداعم للتوافق ويبحث أوضاع الليبيين في منفذ رأس أجدير 

العنوان – طرابلس

ثمن النائب بالمجلس الرئاسي عبدالله اللافي دور تونس الداعم للتوافق بين الأطراف المشاركة في العملية السياسية، وفق قاعدة دستورية تتفق بشأنها كل هذه الأطراف.

وبحث اللافي خلال لقائه السفير التونسي لدى ليبيا الأسعد العجيلي، الأوضاع التي يعانيها الليبيون في منفذ رأس أجدير الحدودي، والإجراءات التي اتخذت من البلدين لإنهاء هذه المعاناة.

وأكد العجيلي على أهمية إجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن للخروج من الانسداد السياسي الحالي.

وأشاد السفير التونسي، بجهود المجلس في ملف المصالحة الوطنية، وتثبيت وقف إطلاق النار وجمع الفرقاء الليبيين.