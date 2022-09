رئيس لجنة إدارة غرفة التجارة والصناعة والزراعة طرابلس يلتقي السفير الإسباني

ليبيا – التقى أنور أبو ستة رئيس لجنة إدارة غرفة التجارة والصناعة والزراعة طرابلس مع سفير مملكة إسبانيا لدى دولة ليبيا خافيير غارثيا بمقر الغرفة، في إطار وضع الترتيبات اللازمة لزيارة وفد الغرفة الى مدينة برشلونة الإسبانية.

وناقش اللقاء بحسب المكتب الإعلامي التابع لوزارة الاقتصاد المشاكل والعراقيل التي تواجه رجال الأعمال والمستثمرين الليبيين بالمملكة الإسبانية المتعلقة بالإجراءات المالية والتنقل، وسُبل تذليلها، والعمل على رفع مستوى التبادل التجاري وتشجيع عودة الشركات الإسبانية للعمل بدولة ليبيا تحت إشراف ومتابعة وزارة الاقتصاد والتجارة والجهات ذات الاختصاص.

واتفق الحاضرون بختام اللقاء على تعزيز التعاون بين الجانبين، من خلال تأسيس مجلس الأعمال الليبي الإسباني وإقامة معرض مشترك يستهدف الصناعات الصغرى والمتوسطة يسهم في دعم قطاعات التجارة والصناعة والزراعة والاستثمار، وتعزيز دورها في تنويع الاقتصاد الوطني وتوطين الصناعات.

