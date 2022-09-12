المقريف ومسؤول بالسفارة الأمريكية يبحثان تطوير قطاع التعليم

العنوان-طرابلس

ناقش وزير التربية والتعليم بحكومة الوحدة، موسى المقريف، اليوم الإثنين، مع مسؤول الشؤون العامة في السفارة الأمريكية لدى ليبيا، عبدالرحمن كنياتا، سبل التعاون المشترك بما يدعم تطوير قطاع التعليم في البلاد.

وبحسب بيان الوزارة، أعرب المقريف، في تواصل جرى عبر الدوائر المغلقة، عن شكره لدولة أمريكا وجهودها الرامية لدعم الاستقرار في البلاد، واستقرار قطاع التعليم بشكل كامل.

وأكد المقريف أن التعاون بين الوزارة وقسم الشؤون العامة هو تعاون قديم حديث، لما أنجز من برامج لصالح الطلاب الليبيين.

وأعرب المقريف عن أمله في استمرار برامج التعاون، متناولا في حديثه مؤتمر قمة التحول في التعليم الذي سينعقد في السادس عشر من سبتمبر الجاري خلال انعقاد الجمعية العامة في نيويورك.

وأكد مسؤول الشؤون العامة في السفارة الأمريكية أهمية استدامة التعاون، معبرا عن اهتمامهم باستمرار الشراكة والتعاون، دعما لقطاع التعليم في ليبيا.