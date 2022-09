معلقًا على زيارة صالح إلى قطر.. الزايدي: من ينتظر الفرج من عواصم الشر كمن بنتظر العسل من الدبابير

ليبيا – علق أمين اللجنة التنفيذية للحركة الوطنية الشعبية مصطفى الزايدي على زيارة رئيس مجلس النواب عقيلة صالح إلى قطر.

الزايدي قال في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “لا تحملوا السياسة ما لا تحتمل، ليس من بين مكونات التكتيك في الحرب السياسية الارتماء هنا وهناك، التاريخ يعلمنا أنه لتحقيق انتصارات في الميادين العسكرية أو السياسية، لا بد من المحافظة على مسافة من الأعداء تمامًا بقدر الاقتراب من الأصدقاء والحلفاء”.

وأضاف: “من ينتظر الفرج من عواصم الشر كمن بنتظر العسل من الدبابير، رسالة لمن يتوهمون أنهم قادرون على التلاعب بالبيض والحجر، احترموا عقولنا يرحمكم الله”.

ووجه رسالة الى الشعب الصابر والقوى الوطنية الصامدة قائلًا: “هذا الواقع المر أبدًا لن يستمر وسيخرج شعبنا منتصرًا عاجلًا وليس آجلًا، والأمر المؤكد أن من أعلن عداءه وساهم في تدمير الوطن لن يرجى منه الخير ولن يسمح الشعب بإعادة تسويقه، وما قطر إلا قطر”.

