الصغير: المجلس الانتقالي علق جميع التصرفات الناقلة للملكية بمصلحة السجل العقاري

الوطن / رصد

قال عضو المجلس الانتقالي الأسبق والناشط القانوني حسن الصغير، أن المجلس الانتقالي قرر في عام 2011 تعليق جميع التصرفات الناقلة للملكية بمصلحة السجل العقاري وأملاك الدولة، لافتا إلى أن القرار ما زال ساريا حتى اليوم.

الصغير وفي منشور له عبر صفحته الرسمية على فيسبوك أوضح: “أن المصلحة يقتصر دورها خلال المرحلة الانتقالية على العمل الإداري فقط دون إجراءات نقل وتوثيق وتحقيق الملكية وعدم قبول طلبات التسجيل مع العمل على حفظ وصيانة الملفات العقارية الموجودة في جميع إدارات وفروع التسجيل العقاري”.

ولفت الصغير إلى أن “القرار لا زال ساريا حتى الآن فيما يتعلق بهذه المادة تحديدا”.