الدبيبة يتابع سير العمل في مصرف الساحل والصحراء بالسنغال

أجرى رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، مساء اليوم الإثنين، في العاصمة السنغالية داكار، زيارة تفقدية لمصرف الساحل والصحراء بالسنغال.

جاء ذلك رفقة وزير المالية خالد المبروك، ورئيس مجلس إدارة المصرف أحمد الهادي، وفقا لبيان حكومة الدبيبة.

وأفاد البيان، أن الزيارة تأتي لمتابعة سير العمل فيه والوقوف على مناشطه ودوره في دعم الاقتصاد السنغالي ودول غرب أفريقيا.

وكان في استقبال الدبيبة، مدير عام فرع السنغال بسام القرقوي، وعدد من مديري الإدارات بالمصرف.

وخلال اللقاء، أكد رئيس مجلس إدارة المصرف، أن للمصرف 15 وكالة في السنغال، وساهم في مساعدة الشركات الوطنية والأفراد بالسنغال من خلال تقديم التمويلات المالية التي ساهمت في دعم الاقتصاد المحلي.

كما أوضح القرقوي، أن التطور الإيجابي لنشاط المصرف في السنغال ودول غرب أفريقيا، حقق نجاحا ونموا بشكل يساعد على زيادة فروعه ومناشطه.