الحكومة الليبية تكلف لجنة أزمة لمتابعة احتياجات بلدية طبرق

العنوان-بنغازي

أكد نائب رئيس الحكومة الليبية، علي القطراني، أن الحكومة كلفت لجنة أزمة لمتابعة احتياجات بلدية طبرق، منوهًا إلى أنه يعتزم زيارة المدينة خلال الأيام المقبلة رفقة وزير الصحة عثمان عبدالجليل؛ للوقوف على احتياجات مركز طبرق الطبي لتمكينه من تقديم خدماته على أكمل وجه لأهالي المدينة والمناطق المجاورة لها.

وبحسب المكتب الإعلامي للحكومة، جاء تأكيد القطراني خلال اجتماعه اليوم الإثنين، بديوان رئاسة الوزراء في مدينة بنغازي، مع رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق فرج بوالخطابية، ومدير مركز طبرق الطبي الدكتور فرج الجالي، بحضور وزير الدفاع احميد حومة، ووزير الأشغال العامة نصر شرح البال، ووزير الحكم المحلي سامي الضاوي، ووزير الكهرباء عوض البدري.

واستعرض اللقاء عددًا من الملفات المتعلقة بشؤون المجلس التسييري لبلدية طبرق، أبرزها ملف نقص المياه، ومشكلة الصرف الصحي التي تعانيها المدينة في ظل عدم توافر السيارات الضاغطة الخاصة بالصرف الصحي، وملف شركة الخدمات العامة بالمدينة، بالإضافة إلى المختنقات والصعوبات التي تواجه سير عمل المجلس التسييري طبرق، والاحتياجات التي من شأنها أن تسهم في تحسين الخدمات التي يقدمها لأهالي المدينة.

وثمن القطراني في بداية اللقاء على دور مدينة طبرق الوطني المتمثل في احتضانها مجلس النواب، مؤكدًا تكليف لجنة أزمة تتولى متابعة احتياجات المجلس، خاصة فيما يتعلق بملف معالجة مياه الأمطار، ومشكلة الصرف الصحي في المدينة، وتذليل الصعوبات التي تعرقل سير عمل المجلس عبر مصرف ليبيا المركزي لتوفير ميزانية خاصة به.

كما أكد القطراني أن الحكومة الليبية تولي اهتمامًا خاصًا بمركز طبرق الطبي، باعتباره من المراكز الطبية المهمة التي يعتمد عليها أهالي طبرق والمناطق المجاورة للمدينة في تلقي الخدمات الطبية والصحية، منوهًا إلى أنه سيجري زيارة رسمية رفقة وزير الصحة الدكتور عثمان عبدالجليل، خلال الأيام المقبلة للوقوف على احتياجات المركز حتى يتمكن من تقديم خدماته على أكمل وجه لأهالي مدينة طبرق وما حولها.

وأشاد الوزراء المشاركين في الاجتماع من جانبهم بأهمية مدينة طبرق، مؤكدين ضرورة الوقوف بجانبها، وحلحلة كل مختنقاتها والمشاكل التي تواجهها خدمة لأهلها وكونها ذات موقع استراتيجي مهم.