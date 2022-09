الحويج: نتائج تحاليل عينات الخبز والدقيق في ألمانيا أكدت عدم وجود مادة برومات البوتاسيوم

ليبيا – قال وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال محمد الحويج إن نتائج تحاليل عينات الخبز والدقيق في ألمانيا أكدت كلام الوزارة السابق بعدم وجود مادة برومات البوتاسيوم في عينات الدقيق والخبز.

الحويج أشار في تصريح لقناة “ليبيا الأحرار” إلى أن مادة برومات البوتاسيوم محظورة في السوق المحلية منذ 2005، مجددًا نفيه وجود المادة داخل السوق.

وكان مركز مركز الرقابة على الأغذية والأدوية قد كشف أن نتائج تحاليل عينات الدقيق والخبز في معامل ألمانيا أثبتت خلوهما من مادة برومات البوتاسيوم.

