موضحا عددا من الحلول.. حبارات ينتقد سياسة الحكومات في التعامل مع النفط

الوطن|رصد

انتقد الخبير الإقتصادي نور الدين حبارات سياسة الحكومات المتعاقبة التي ما زالت تعول على النفط كمصدر وحيد في تمويل ميزانيتها و تعتمد أحياناً أسعار تقديرية مرتفعة جداً لا تأخد في الاعتبار عوامل كثيرة من شانها أن تربك أي خطط أو برامج أو مشاريع أقرت وفقاً لتلك الأسعار .

وأوضح حبارات بأن أسعار النفط متقلبة و من المجازفة التعويل عليها مؤكدا بأن الأجراء الصحيح هو إلتزام الحكومات بمبداء الحيطة و الحذر عن تقديرها لأسعار النفط و ذلك عبر وضع تقديراتها عند الحدود الدنيا و توقع ما هو أسواء إلى جانب البحث عن مصادر بديلة لتمويل الميزانية .

وأطلق حبارات توضيحا حول أسعار المحروقات موضحا السبب الرئيس بتقلب أسعارها بشكل لا تتوقعه الحكومات لخضوعها لعدد من الظروف على رأسها حالة الإقتصاد العالمي.

وأضاف حبارات في توضيحة بأن المخزونات الاستراتيجية من النفط لدى الدول الصناعية الكبرى و العوامل الجيوسياسية أي الحروب و التوترات بالإضافة إلى الثوراث و الاضطرابات السياسية في الدول المنتجة والعقوبات الامريكية الاقتصادية على الدول المنتجة لها تأثير كبير على أسعار المحروقات حول العالم وتقلباته بين الانخفاض والارتفاع.

وأوضح حبارات أن جميع أو معظم تلك الاسباب او العوامل ليس بإمكان الدول التحكم فيها و السيطرة عليها عدا الدول الكبرى المنتجة للنفط كالولايات المتحدة و روسيا و العربية السعودية و منظمة الاوبك مجتمعة.

وعن الدول الصغيرة كليبيا و الجزائر و غيرها ،قال حبارات إن دول كهذه ليس لها أي قدرة للتأثير بشكل ملحوظ على اسعار النفط بالارتفاع او الانخفاض لإن انتاجهما محدود و لا يمثل أي إهمية قياساً بالانتاج العالمي.