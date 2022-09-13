الزرقاء: أغلبية القوى الوطنية متمسكة بإجراء انتخابات متزامنة

قال عضو مجلس النواب حسن الزرقاء، إن موازين القوى المسلحة على الأرض تغيرت بإبعاد القوات الموالية لباشاغا من طرابلس، على حد تعبيره.

وأضاف الزرقاء، في تصريحات صحفية، أن هذه التغيرات دفعت البعض للمراهنة على إمكانية الضغط للقبول بما يقدمونه من مقترحات للحل السياسي، وإحراج الأطراف أمام الرأي العام المحلي إذا رفضت.

وتابع:” عدد من أعضاء مجلس الدولة طالبوا بانتخابات تشريعية فقط عقب اشتباكات طرابلس الأخيرة كتوظيف سياسي للموقف”.

وأكد أن أغلبية القوى الوطنية متمسكة بإجراء انتخابات متزامنة رئاسية وتشريعية لعدم تمكن المجالس التشريعية بعد ثورة 17 فبراير من علاج أزمات البلاد”.

وأشار إلى أن الحل في إيجاد رئيس يحظى بالشرعية والاعتراف والمساندة الدولية ليتخذ قرارات سيادية يستطيع تدريجيا عبرها إنقاذ البلاد من الأوضاع الراهنة، على حد قوله.