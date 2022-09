البكوش: البرلمان ومجلس الدولة حكما ليبيا والنتيجة 9 آلاف و560 قتيلًا و8 حكومات انتقالية

ليبيا – قال المستشار السابق في مجلس الدولة الاستشاري صلاح البكوش إن كل تحرك مهم في هذا الوقت الراهن، خاصة أن هناك العديد من الأمور التي لا يمكن لعقيلة صالح أن يمررها دون النصاب القانوني.

البكوش أضاف خلال مداخلة عبر برنامج “حوار الليلة” الذي يذاع على قناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتمولها قطر أمس الأحد وتابعته صحيفة المرصد: “رأينا ذلك عندما لم يعتدَّ السفراء الأجانب بقرار سحب الثقة وتكليف باشاآغا برئاسة الوزراء، أعتقد ما يقوم به القنيدي وزملاؤه أمر جيد يؤكد على الحقيقة، ويجب أن نستثمر ذلك للضغط على مجلسي النواب والدولة للتقدم للانتخابات” .

وأوضح أن عقيلة صالح لم يعتدَّ بلجان مجلس النواب أو ما يقررونه ويتمنوه من مدى ويعتقد أنه يستميل الأعضاء الآخرون، مشيرًا إلى أن جلال الشويهدي الآن من كبار الداعمين لعقيلة صالح.

ورأى أنه بعد 8 سنوات لن يعمل البرلمان ومجلس الدولة، فهما حكما ليبيا والنتيجة 9 آلاف و560 قتيلًا و8 حكومات انتقالية، وتم استخدام أكثر من مليار دينار مصاريف مقابل وضعنا في حالة مزرية.

