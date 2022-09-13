الدبيبة: الاتحاد الأفريقي والسنغال يدعمان جهود إجراء الانتخابات في ليبيا

العنوان-طرابلس

قال رئيس حكومة الوحدة، عبدالحميد الدبيبة، خلال زيارته السنغال، أن الاتحاد الأفريقي والسنغال يدعمان الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق الانتخابات في ليبيا.

وأضاف الدبيبة، في كلمة خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة السنغالية، داكار: “تربط ليبيا والسنغال علاقات قوية شاهد عليها التاريخ”، مشيرًا إلى دورها المهم في رئاسة الاتحاد الأفريقي ومنطقة الساحل.

وشدد الدبيبة على أن الدفع بملف الانتخابات هو خيار الليبيين وطريقهم نحو بر الأمان، مشيرًا إلى أن المباحثات التي أُجريت في العاصمة داكار تطرقت إلى تفعيل نتائج الدورة الثانية للجنة الليبية-السنغالية المشتركة، والتنسيق لعقد الدورة الثالثة المقبلة للجنة بالعاصمة طرابلس.