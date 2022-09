ليبيا – قال الباحث الأمريكي حافظ الغويل إن كل الأجسام السياسية الموجودة غير شرعية.

الغويل وفي مداخلة له عبر قناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا بتمويل قطري قال: “العالم مضطر للتعامل مع الوضع بما فيه حفتر وعائلته، وعقيلة صالح واجهة مدنية لدكتاتورية عسكرية ولا سلطة له”.

