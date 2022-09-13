باحثون يكشفون أسباب نفوق الأسماك بميناء درنة البحري

الوطن| رصد قال باحثون في العلوم البيئية والبحرية أن أعدادا كبيرة من 14 نوعا من الأسماء قد نفقت في ميناء درنة البحري، على الساحل الليبي الشرقي، في ظاهرة تكررت كثيرا مؤخرا.

ووفق الباحثين، فإن هذه الظاهرة قد تعود لتغيرات المناخ أو زيادة نسبة الأمونيا في المياه أو النشاط البشري السيئ، أو لأسباب طبيعية.

وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر نفوق أعداد كبيرة من الأسماك في حوض ميناء درنة البحري.

فيما رجح عميد بلدية درنة عبد المنعم الغيثي أن السبب قد يكون تقلب المناخ هذه الأيام والتيارات القوية وتسرب الصرف الصحي، ما أدى لاختناق الأسماك وتجمعها داخل الحوض، وحتى اللحظة لم يعتمد السبب الرئيسي لنفوق الأسماك، وبانتظار نتائج التحاليل، بحسب الغيثي.

فيما أصدرت منظمة العلوم والأحياء البحرية بيانا بالواقعة، جاء فيه أنه من المرجح أن يكون نفوق الأسماك ناجما عن تلوث مياه حوض ميناء درنة بمياه المجاري.

فيما علق مدير مركز بحوث الأحياء البحرية فرع بنغازي، عصام فقيه، بأنه تم تبليغ المركز والتحقيقات مستمرة، لافتا إلى أن مثل هذه الواقعة قد تكون بأسباب طبيعية أو خطأ بشري، كذلك تحدث عن ارتفاع درجة الحرارة يزيد نمو الطحالب التي تستهلك الأوكسجين، الأمر الذي يؤدي لنفوق الكائنات البحرية.