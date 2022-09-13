الحامي: قرار الدبيبة بتخصيص أراضي للسفارات الأجنبية سيزيد من تعقيد المشهد السياسي

استنكرت عضو مجلس الدولة الاستشاري ” نعيمة الحامي “قرار حكومة الدبيبة بتخصيص أراضي للسفارات الأجنبية.

جاء ذلك خلال تصريحات صحفية لشبكة لام ، تساءلت فيها قائلة: كيف للدبيبة الذي لم يأتي عن طريق انتخابات وتم سحب الثقة من حكومته المنتهية من البرلمان أن يصدر قرار بتخصيص أراضي للسفارات الأجنبية.

وأضافت الحامي قائلة: الدبيبة بقراره هذا سيزيد من تعقيد المشهد السياسي في ليبيا، وسيدخل البلاد في نفق مظلم...

وتابعت: الأراضي التي منحها الدبيبة للسفارات الأجنبية كان الأولى بها شبابنا.

مؤكدة أن المجلس الانتقالي هو من أصدر قانون بقفل السجل العقاري منذ عام 2011 وإعادة فتحه يحتاج إلى قانون آخر لتعطيله. وفقا لقولها ..