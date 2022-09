ليبيا – أكد المدير التنفيذي لإدارة التطعيمات في طرابلس الصادق البهيليل وجود نقص كبير في التطعيمات الروتينية والمدرسية.

بهليل وفي تصريحات خاصة لقناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا بتمويل قطري قال: “إن طُبعت البطاقة التطعيمية لطلاب المدراس فسنباشر الكشف الصحي والتطعيمات المدرسية في 15 سبتمبر بالكمية القليلة المتوفرة لدينا، وننتظر توفير الباقي من جهاز الإمداد الطبي”.

