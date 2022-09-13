مرشحة لرئاسة إيطاليا تدعو لمحاصرة ليبيا

الوطن / رصد

أظهرت زعيمة حزب “إخوة إيطاليا” اليميني المتطرف والمرشحة الأبرز للفوز برئاسة وزراء إيطاليا في الانتخابات المزمع إجراؤها الشهر الجاري، جورجيا ميلوني، تشددا كبيرا تجاه ليبيا عندما طالبت بفرض حصار بحري عليها.

وقالت ميلوني، في تصريحات أمام تجمع انتخابي، رصده موقع “الوطن”، إنه “يجب الدفاع عن الحدود.. ما نريد القيام به هو مهمة أو بعثة أوروبية للتعامل مع ليبيا، ووقف المهاجرين المغادرين، وفتح البؤر الساخنة التي يديرها المجتمع الدولي في أفريقيا، وإعادة توزيع اللاجئين في الاتحاد الأوروبي، وإعادة المهاجرين غير الشرعيين”.

يذكر أن ميلوني دعت في وقت سابق إلى فرض حصار بحري على ليبيا للتصدي لقوارب المهاجرين.