السائح: “البيروقراطية الإدارية” تسببت في تأخّر وصول تطعيمات الأطفال إلى ليبيا

أكد مدير مركز مكافحة الأمراض ” حيدر السائح ” عدم توفر أي لقاحات ضد جدري القرود في ليبيا، مشيرا إلى أنه لم يتم تسجيل أي إصابة حتى الآن..

وقال السائح في تصريحات صحفية، إن مسؤولية مكافحة فيروس جدري القرود تضامنية بين قطاعات الدولة على اختلاف تخصصاتها..

وبين أن الحكومة لم ترصد أي مبالغ لمكافحة المرض، لعدم مطالبتهم بذلك، مؤكدا أن المركز وفر مشغلات الكشف عن المرض من الميزانية العامّة المخصّصة للمركز.

وأضاف أن منظمة الصّحة العالمية وضعت “ليبيـا” في التصنيف الأوّل من حيث احتمالية الإصابة بفيروس “جدري القرود”.

وأشار السائح إلى أن “جدري القرود” أقلّ خطورة من فيروس “كورونا”؛ ولا داعي للهلع والخوف منه.

“كما أشار إلى أن “البيروقراطية الإدارية” في الدولة تسببت في تأخّر وصول تطعيمات الأطفال إلى ليبيـا..

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