سوفريب: هذا ما مطلوب من واشنطن القيام به لتحقيق العدالة بملف هجمات بنغازي

ليبيا – سلط تقرير تحليلي الضوء على المطلوب من الولايات المتحدة القيام به بهدف تحقيق العدالة فيما يخص الهجوم الذي استهدف مجمع سفارتها في مدينة بنغازي.

التقرير الذي نشره موقع الأخبار العسكرية الأميركي “سبيشل أوبريشنز فورسز ريبورت” “سوفريب” وتابعته وترجمت أهم مضامينه صحيفة المرصد أكد إن حلول يوم الـ11 من سبتمبر في كل عام جاء بعد العام 2012 يمثل تذكيرا ببقاء المخططين لهذا الهجوم طلقاء بعيدا عن يد العدالة الأميركية ما يحتم العمل لإنهاء ذلك.

وأضاف التقرير إن أفضل طريقة لعدم نسيان الضحايا هي محاكمة خالد شيخ محمد والحكم عليه لجرائمه وملاحقة الإرهابيين الفعليين الذين نفذوا الهجمات بالطريقة ذاتها المتبعة من قبل واشنطن مع شيخ محمد في العام 2003 مبينا أن تنظيم “القاعدة” الإرهابي عدو للولايات المتحدة منذ 21 عاما.

وتابع التقرير إن العدو هو ذاته قبل 10 سنوات ومازال ما يحتم اتباع استراتيجية ثلاثية المحاور للمضي قدما أولها طلب تسليم مهاجمي بنغازي المعتقلين حاليا في ليبيا لمحاكمتهم في الولايات المتحدة على جرائمهم المرتكبة ضد الأميركيين أو على الأقل الوصول لهم لاستجواب لتحديد مهاجمين إضافيين وتقديمهم للعدالة.

وبين التقرير أن القائمة المطلوبة تتمثل في أمين علي ميلود كلفة العضو في التنظيم الإرهابي والمقاتل سابقا في صفوف كتائب شهداء أبو سليم وأحمد حسن الشريف محمد المشيطي العضو بتنظيم “داعش” الإرهابي والمقاتل سابقا في تنظيم “أنصار الشريعة” الإرهابي في مدينة بنغازي.

وأشار التقرير أيضا إلى عبد القادر عبد السلام عبد القادر عزوز المرتبط بتنظيم “القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي” الإرهابي وعبد الله محمد محمد بوزكية العضو السابق بحركة “الجهاد الإسلامي” الإرهابية المصرية والعضو السابق بخلية ميلان في “القاعدة” الإرهابي مرعي الزغبي أو مرعي عبد الفتاح خليل.

ووفقا لثاني الاستراتيجيات يجب على الولايات المتحدة وشركائها الدوليين محاولة القبض على الإرهابيين أو احتجازهم أو اكتسابهم سلطة قاتلة ضد الذين ما زالوا طلقاء منهم ومن بينهم زياد بلعم في وقت شددت فيه الاستراتجية الأخيرة على أهمية منع الملاذات الآمنة وحرية التنقل والسفر للإرهابيين النشطين.

وتابع التقرير أن هؤلاء ممن نشطوا في هجوم بنغازي لا بد من وضع قوائم لمراقبتهم وتقديم مكافآت مالية كبيرة لتشجيع الجمهور على الإبلاغ عن أماكن وجودهم وأنشطتهم مشيرا إلى أن تنفيذ هذا يتم عبر جهود جماعية من داخل المجتمعات العسكرية والاستخباراتية وبالدعم الشعبي.

ترجمة المرصد – خاص

