الاستشعار عن بعد يكشف حقيقة الأجرام المضيئة في سماء ليبيا

كشف المركز الليبي للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء ، حقيقة الأجرام المضيئة التي ظهرت تتحرك كقطار من النجوم في سماء ليبيا اليوم.

وأوضح المركز في منشور على صفحته بفيسبوك، أن هذه الأجرام عبارة عن أقمار صناعية لمشروع ستارلينك التابع لشركة سبيس أكس وهي احدى المجموعات التي تم اطلاقها قبل يومين بعدد 34 قمر صناعي وبسبب أنها متواجدة في مدار منخفض عن الأرض لذلك يمكن رؤيتها اذا صادف مرورها فترة الليل.

وأضاف المركز أن هذا المشروع بدأ العام الماضي وتم فيه نشر أقمار صناعية صغيرة لغرض تغطية الأرض بخدمات النطاق والانترنت الفضائي بأسعار زهيدة ، ويستمر هذا المشروع ليتم نشر 12 ألف قمر صناعي حسب المخطط له والذي يستغرق قرابة ال10 سنوات.