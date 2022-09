ليبيا- عقد رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة مؤتمرًا صحفيًا في العاصمة السنغالية داكار التي يزورها لتعزيز علاقات ليبيا الثنائية مع السنغال.

ووفقا لأبرز مجريات المؤتمر الصحفي التي نشرها المكتب الإعلامي للدبيبة وتابعتها صحيفة المرصد أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال ارتباط البلدين بعلاقات قوية مشهود عليها من قبل التاريخ، مبينًا أن للسنغال دور هام لا يستهان به في رئاستها للاتحاد الإفريقي ومنطقة الساحل.

وأشار الدبيبة إلى أن الدفع بملف إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية هو خيار الليبيين وطريقهم نحو بر الأمان مع دعم السنغال والاتحاد الإفريقي لكل الجهود الرامية إلى تحقيق الاستحقاقات الانتخابية في ليبيا مؤكدا في سياق آخر الاتفاق مع السنغاليين على تفعيل نتائج الدورة الثانية للجنة الليبية السنغالية المشتركة.

وأضاف الدبيبة إن التنسيق جار مع الجانب السنغالي لعقد الدورة الـ3 القادمة للجنة في العاصمة طرابلس.

The post الدبيبة: الدفع بالملف الانتخابي هو خيار الليبيين وطريقهم نحو بر الأمان first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية