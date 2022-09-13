في ذكرى وفاة ستيفنز.. السفارة الأمريكية: يمكننا أن نبعث الأمل في مستقبل أكثر سلامًا في ليبيا

سلطت سفارة الولايات المتحدة لدى ليبيا الضوء على ذكرى وفاة سفيرها في ليبيا كريستوفر ستيفنز.

وقالت السفارة الأمريكية في سلسلة تغريدات لها بموقع “تويتر” إن السفير الأمريكي لدى ليبيا والمبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا ” ريتشارد نورلاند” تشرف، بالانضمام إلى الدكتورة آن ستيفنز في تكريم الإرث الدائم للسفير الراحل والمحبوب كريستوفر ستيفنز وتفانيه في ربط الأواصر الثقافية بين الشعوب من خلال التبادل الثقافي.

وأضافت السفارة الأمريكية من خلال مبادرة ستيفن والتبادلات الملهمة المماثلة بين الشعوب، يمكننا أن نبعث الأمل في مستقبل أكثر سلامًا وتوحيدًا في ليبيا وفي جميع أنحاء العالم.

وأحيت السفارة الأمريكية لدى ليبيا، أمس الأحد، الذكرى 21 لهجمات 11 سبتمبر 2001، والمتزامنة مع الذكرى العاشرة لهجوم بنغازي الذي استهدف المجمع الدبلوماسي الأميركي في المدينة وأودى بحياة السفير السابق ” كريستوفر ستيفنز” وآخرين.