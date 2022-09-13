نعيمة الحامي: الشباب الليبي أحقّ بالأراضي الممنوحة للسفارات الأجنبية

الوطن / رصد

استنكرت عضو مجلس الدولة نعيمة الحامي، إصدار عبد الحميد الدبيبة رئيس الحكومة منتهية الولاية قرارا بتخصيص أراضٍ للسفارات الأجنبية.

وتساءلت الحامي في تصريحات، عن الشرعية التي استمد منها الدبيبة صلاحية إصدار هذا القرار، وهو لم يأت عن طريق انتخابات، وتم سحب الثقة من حكومته المنتهية برلمانيا، وفق قولها.

وأكدت الحامي أن هذا القرار سيزيد من تعقيد المشهد السياسي في ليبيا، وسيدخلها في نفق مظلم، مضيفة أن الشباب الليبي كان أولى بالأراضي التي منحها الدبيبة للسفارات الأجنبية.