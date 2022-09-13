الزريقي: أصبحنا لعبة بين العواصم وبخلافنا ضيعنا ليبيا

تمسك المستشار السابق بالمحكمة العليا الليبية جمعة الزريقي، بضرورة حل حل مجلس النواب ومجلس الأعلى للدولة الاستشاري، وتكليف حكومة بإجراء الانتخابات البرلمانية.

وقال الزريقي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:” أصبحنا لعبة بين العواصم وبخلافنا ضيعنا البلاد”.

وأضاف:” لا حل إلا ما طالبت به سابقا، صدور قرار من المجلس الرئاسي بحل البرلمان ومجلس الدولة وتكليف الحكومة بإجراء الانتخابات البرلمانية وفقا للتشريعات النافذة والأساس القانوني لكل ذلك قائم”.

وتساءل الزريقي:” هل يقوم المجلس الرئاسي بذلك أم يحتاج لشجاعة الرجال للتاريخ؟”.