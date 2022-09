ليبيا – عقد القائمون على إدارة المجلس البلدي طرابلس المركز وحكماء وأعيان البلدية حوارًا ضم عضو المجلس الرئاسي موسى الكوني بشأن مبادرته الأخيرة.

بيان صحفي صدر عن المجلس الرئاسي تابعته صحيفة المرصد أكد ترحيب هذه النخب بمبادرة الكوني الرامية إلى تفكيك المركزية التي أنهكت الدولة وعودة العمل بنظام المحافظات بهدف تخفيف العبء على العاصمة طرابلس التي باتت ساحة صراعات سياسية لوجود السلطة المركزية في داخل حدودها.

وتحدث الكوني عن حمل المدينة وزر كافة مآسي الانقسام السياسي فالجميع متوجه نحوها لانتزاع السلطة أو الغنيمة مبينا أن أي مشروع وطني لو تم تبنيه فيها من شأنه أن يتحول لنموذج يحتذي به في كل المناطق فالثقة كبيرة في دورها البارز المنتظر للوصول لمخارج ناجعة لحالة الانسداد السياسية في البلاد.

وتابع الكوني بالقول إن لخبراء وحكماء العاصمة طرابلس القدرة على تقديم رؤى من شأنها الإسهام في إخراج ليبيا من أزمتها الحالية بالتعاون مع المجلس الرئاسي ليكون الحل ليبيا خالصا مشيرا إلى أن أن نظام المحافظات يحد من الفساد المالي والإداري ويترك للحكومة المركزية دورها السيادي.

وطالبت النخب باتخاذ قرارات حاسمة لإخلاء المدينة من مظاهر العسكرة وتحقيق الاستقرار المنشود من سكانها بوصفه أرضية أساسية لبناء الدولة مجددين دعمهم لخطوات الرئاسي في هذا السياق ولإنجاح مشروع المصالحة الوطنية الشاملة وصولا لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في أقرب الآجال.

The post الكوني: خبراء وحكماء طرابلس قادرون على تقديم رؤى لإخراج ليبيا من أزمتها first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية