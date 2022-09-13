أجرام مضيئة في سماء ليبيا… والمركز الليبي للاستشعار يوضّح

الوطن / متابعات

أعلن المركز الليبي للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء، رصده عددا من الأجرام المضيئة المتحركة خلف بعضها كقطار من النجوم في سماء ليبيا مساء الإثنين.

وقال المركز عبر صفحته على فيسبوك إن هذه الأجرام عبارة عن أقمار صناعية لمشروع ستارلينك التابع لشركة سبيس أكس، وهي احدى المجموعات التي تم إطلاقها قبل يومين بعدد 34 قمرا صناعيا.

وعزا المركز سبب رؤية تلك الأقمار ليلاً إلى تواجدها على مدار منخفض عن الأرض، لافتاً أن مشروع ستارلينك انطلق العام الماضي وتم فيه نشر أقمار صناعية صغيرة، لغرض تغطية الأرض بخدمات النطاق والإنترنت الفضائي بأسعار زهيدة.