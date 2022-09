أسوشييتد برس: انتشار مولدات الكهرباء في ليبيا مؤشر على فشل سلطاتها

ليبيا – وصف تقرير ميداني لوكالة أنباء “أسوشييتد برس” الأميركية أبخرة مولدات الكهرباء السامة بمؤشر لفشل سلطات ليبيا في توفير الطاقة الكهربائية للمواطنين.

التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد أكد انتشار هذه المولدات الخاصة في كل مكان تقريبا في الساحات والمستشفيات وأسطح المنازل نافثة الأبخرة الخطرة على مدار الساعة في وقت يبحث فيه العالم عن الطاقات المتجددة لمعالجة تغير المناخ.

وأضاف التقرير إن الليبيين بعيدين كل البعد عما يبحث عنه العالم لاعتمادهم بشكل شبه كامل على هذه المولدات التي تعمل بالديزل لإبقاء الأضواء مضاءة فالحرب وسوء الإدارة دمرا البنية التحتية للكهرباء ناقلا عن خبراء تأكيدهم احتواء الهواء الملوث بسبب أبخرتها على أكثر من 40 ملوثا ساما.

وأوضح الخبراء إن من بين هذه الملوثات العديد من المواد المعروفة أو المشتبه في أنها تسبب السرطان في وقت تتسبب فيها زيادة التعرض لها بأمراض الجهاز التنفسي والقلب والأوعية الدموية وهطول أمطار حمضية تضر بنمو النباتات وتزيد تراكم العناصر الغذائية الزائدة في الماء.

وتابع الخبراء إن هذه العناصر قاتلة للنباتات المائية في نهاية المطاف فيما تنتج المولدات انبعاثات مسببة للتغير المناخي أكثر بكثير مما تنتج على سبيل المثال محطة طاقة تعمل بالغاز الطبيعي مشيرين إلى أن ليبيا تتمتع بدرجات حرارة عالية وموارد مائية محدودة حتى من دون التأثير المتزايد للاحتباس الحراري.

ونقل التقرير عن سكان مدينة بنغازي انزعاجهم الشديد من استخدام المولدات الكهربائية بهدف التمكن من تشغيل الثلاجات والمجمدات الخاصة بحفظ اللحوم والأغذية بسبب انقطاع الكهرباء طيلة اليوم فالعاملين في هذا المجال لا بد لهم من حلول احتياطية.

