الزرقاء: المطالبات بإجراء انتخابات تشريعية توظيف سياسي للاشتباكات

الوطن / رصد

اعتبر عضو مجلس النواب حسن الزرقاء، أن المطالبات الصادرة عن بعض أعضاء مجلس الدولة لإجراءانتخابات تشريعية فقط، تعد توظيفا سياسيا لاشتباكات طرابلس الأخيرة.

وقال الزرقاء في تصريحات صحفية إن تلك المطالبات لا تتوافق مع مطالبات أغلبية القوى الوطنية في ايبيا، والتي تتمسك بضرورة إجراء انتخابات متزامنة رئاسية وتشريعية

ورأى الزرقاء أن اشتباكات طرابلس الأخيرة أدت إلى تغيير موازين القوى المسلحة على الأرض، وذلك بإبعاد القوات الموالية لباشاغا من طرابلس، وفق قوله.

وفيما يتعلق بحل الأزمة ذهب الزرقاء إلى الاعتقاد بصرورة إيجاد حكومة يحظى رئيسها بالشرعية والاعتراف والمساندة الدولية، حتى يتمكن من اتخاذ قرارات سيادية لإنقاذ البلاد.