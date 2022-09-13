القطراني يبحثُ استئناف المشاريع المتوقفة ببلدية إجدابيا

أخبار ليبيا 24

ناقش نائب رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية، علي القطراني، رفقة المجلس البلدي إجدابيا خطوات استكمال المشاريع المتوقفة بالبلدية.

وتضمّن الاجتماع الدي عُقد في بنغازي وشارك فيه، عضو مجلس النواب عن إجدابيا، ووزير التخطيط والمالية، ووزير الحكم ورئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي، الوقوق على أبرز المشاكل التي تواجه البلدية وسُبل حلها.

في ختام الاجتماع، أتفق الحضور على بدء رصف بعض الطرق المهمة داخل مدينة إجدابيا، إضافة إلى جانب توفير قطعة أرض وتخصيصها لتكون مكب خاص للقمامة، إلى جانب تسهيل بيئة عمل المجلس البلدي حتى يتسنى له ممارسه عمله على أكمل وجه، وفقًا لبيان الحكومة الليبية.