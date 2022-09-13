ميناء بنغازي يستقبل 642 سيارة قادمة من كوريا

أخبار ليبيا 24

وصلت إلى ميناء بنغازي البحري ثلاث بواخر تجارية محملة بالسلع والبضائع المتنوعة، والسيارات.

إدارة الميناء نشرت بيانات حديثة أوضحت وصول سفينة نقل الحاويات آزورت أف التابعة للوكيل الملاحي مديترينيان للتوكيلات الملاحية، وعلى متنها 196 حاوية بضائع وسلع متنوعة، إضافة إلى وصول الباخرة ستار كونت التابعة للخط الملاحي شركة أمواج ليبيا، وعلى متنها 236 حاوية سلع وبضائع متنوعة قادمة لصالح القطاع الخاص.

بيانات إدارة الميناء، أشارت إلى وصول سفينة نقل السيارات سينق شين التابعة للوكيل الملاحي شركة ميار ليبيا للتوكيلات الملاحية وعلى متنها 642 سيارة قادمة من السوق الكورية.