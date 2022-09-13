بالصور… طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم الثلاثاء 13 سبتمبر 2022

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الثلاثاء 13 سبتمبر 2022.

ووفقا للملخص العام للنشرة لا تغير في حالة الطقس حيث درجات الحرارة في معدلاتها على اغلب المناطق مع رطوبة عالية على مناطق الشمال.

رأس إجدير حتى سرت-سهل الجفارة–جبل نفوسة :-

حالة السماء: السماء صافية إلى ظهور بعض السحب تتكاثر مساء اليوم على منطقة نالوت وماجاورها وقد يصحبها خلايا رعدية .

الرياح: شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (31- 36)مْ على اغلب المناطق ، وتسجل زيادة طفيفة نهاية الأسبوع.

الخليج-سهل بنغازي حتى أمساعد:-

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر انهار اليوم على بنغازي وبعض مناطق الجبل الأخضر مع احتمال بسيط لسقوط أمطار خفيفة.

الرياح: شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً على المناطق الساحلية.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (27-32)مْ.

الجفرة–سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب المتفرقة.

الرياح: شمالية شرقية إلى متغيرة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (36-41)مْ.

الواحات-السرير-تازربو-الكفرة:-

حالة السماء: صافية.

الرياح: شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين(36-38)مْ.

مدينة طرابلس

غروب الشمس هذا اليوم الساعة(19:16)

شروق الشمس ليوم الغد الساعة (06:49).