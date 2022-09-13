شاكراً أمريكا لدعمها.. المقريف يُناقش مع مسؤول بالسفارة الأمريكية سُبُل التعاون المُشترك

ناقش وزير التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة “موسى المقريف” مع مسؤول الشؤون العامة في السفارة الأمريكية لدى ليبيا “عبدالرحمن كنياتا” سُبُل التعاون المُشترك ، بما يدعم تطوير قطاع التعليم في البلاد .

وفي التواصل الذي جرى عبر الدوائر المُغلقة ، أعرب الوزير عن شكره لدولة أمريكا وجُهودها الرامية لدعم الاستقرار في البلاد ، واستقرار قطاع التعليم بشكل كامل ، مؤكداً أن التعاون بين الوزارة وقسم الشؤون العامة هو تعاون قديم حديث ، لما أنجز من برامج لصالح الطلاب الليبيين.

كما أعرب الوزير عن أمله في اِستمرار برامج التعاون ، مُتناولاً في حديثه مؤتمر قمة التحول في التعليم الذي سينعقد في السادس عشر من الشهر الجاري خِلال اِنعقاد الجمعية العامة في نيويورك.

بدوره، أكّد مسؤول الشؤون العامة في السفارة الأمريكية لدى ليبيا على أهمية اِستدامة التعاون ، مُعبِّراً عن اِهتمامهم باستمرار الشَّرَاكَة والتعاون ، دعماً لقطاع التعليم في ليبيا.