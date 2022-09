ليبيا – ترأس “ماكي سال” رئيس السنغال الشاغل لمنصب رئاسة الاتحاد الإفريقي ورئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة اجتماعًا وزاريًا مشتركًا للبلدين.

بيان صحفي صدر عن المكتب الإعلامي للدبيبة طالعته صحيفة المرصد أكد أن الاجتماع الذي تم عقده في القصر الرئاسي بالعاصمة السنغالية داكار ضم من الجانب السنغالي وزراء الخارجية والاقتصاد والتخطيط والتعليم العالي والابتكار والمستشار السياسي.

وأضاف البيان أن الجانب اليلبي تم تمثيله بوزراء الاقتصاد والمالية والتعليم العالي والدولة للاتصال والشؤون السياسية وشؤون مجلس الوزراء ورئيس الحكومة ورئيس مؤسسة الاستثمار، ومدير مصرف الساحل والصحراء ورئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة ورئيس مجلس إدارة الشراكة بين القطاعين والخاص.

ونقل البيان عن “سال” إشادته خلال الاجتماع بعودة الأمانة التنفيذية لتجمع دول الساحل والصحراء إلى العاصمة طرابلس وجهود حكومة تصريف الأعمال للعودة إلى إفريقيا وتفعيل عدد من المشاريع السياسية والاقتصادية التي تربطها بالقارة السمراء.

وشدد “سال” على دعم الاتحاد الإفريقي بشكل أساسي لتحقيق رغبة الشعب الليبي في إنهاء المراحل الانتقالية والذهاب إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية فيما أكد الدبيبة مواصلة جهوده وتواصله مع كافة الأطراف الدولية لحثها على دعم الملف الانتخابي.

وأضاف الدبيبة إن هذه الاتصالات لن تكون مكتملة من دون لقاء رئيس الاتحاد الإفريقي وتنسيق المواقف معه.

The post سال: الاتحاد الإفريقي داعم لإنهاء المراحل الانتقالية والذهاب للانتخابات في ليبيا first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية