شكشك وبن قدارة يبحثان تعزيز نظم الرقابة الداخلية على قطاع النفط

أخبار ليبيا 24

بحث رئيس ديوان المحاسبة، خالد شكشك، مع رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، فرحات بن قدارة، تعزيز نظم الرقابة الداخلية لقطاع النفط.

كما ناقش الطرفان بحضور مديري الإدارات المختصة، الإجراءات المتخدة بشأن القضايا المرفوعة حول مصفاة رأس الأنوف، إضافة إلى ملف استثمار الشركة الليبية الإماراتية، إلى جانب الوقوف على سير العمل بالحقول والموانئ النفطية، ومعدلات إنتاج النفط الخام.

وخلُص الاجتماع حول الاتفاق على تنفيذ حزمة من الآليات والتدابير من ضمنها تشكيل لجانٍ من الجانبين لتقييم بعض الملفات وإيجاد الحلول المناسبة لها، والعمل بوتيرة متسارعة لمعالجة ملف الديون؛ لضمان عدم تعثر الشركات واستمرار أعمالها، بحسب ما جاء في بيان ديوان المحاسبة.