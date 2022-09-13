الارصاد: امطار وسحب رعدية اليوم على هذه المناطق.. وارتفاع للحرارة نهاية الاسبوع

كشف المركز الوطني للارصاد الجوية الليبي في تقرير عن حالة الطقس في ليبيا عن الوضع الجوي السائد والمتوقع هذا اليوم الثلاثاء 13/ 09 / 2022م وخلال اليومين القادمين.

وبحسب التقرير الصادر عن المركز فإن لا تغير في حالة الطقس حيث الرطوبة عالية على مناطق الشمال ودرجات الحرارة معتدلة نسبيا على اغلب المناطق حيث الحرارة القصوى على مناطق الساحل تتراوح مابين (27-33)مْ، ومابين (35-41)مْ على مناطق الدواخل والجنوب.

ووفقا للتقرير ما زالت السحب تتكاثر نهار اليوم على الساحل الشرقيى و مناطق الجبل الاخضر قد يتخللها سقوط أمطار خفيفة، ومن المحتمل ظهور خلايا من السحب الرعدية مساء اليوم على منطقة نالوت وماجاورها.

ومن المتوقع بحسب التقرير ان تشهد درجات الحرارة زيادة طفيفة نهاية الاسبوع على اغلب مناطق الشمال الغربي.