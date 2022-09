الغارديان النيجيرية: إنقاذ مراهقة من الوقوع ضحية التهريب إلى ليبيا

ليبيا – أكد تقرير إخباري نشرته صحيفة “الغارديان” النيجيرية الناطقة بالإنجليزية إنقاذ مراهقة نيجيرية تبلغ من العمر 13 عاما من الوقوع ضحية التهريب إلى ليبيا.

التقرير الذي تابعته وترجمت أهم ما فيه صحيفة المرصد أشار إلى تمكن ضباط دائرة الهجرة النيجيرية من التحفظ على المراهقة وهي مسافرة بمفردها من دون مرافق مبينا إن الشك فيها وطرح الأسئلة عليها قاد لمعلومات عن اتصالاتها ومن بينها مع شخص في ليبيا.

وأضاف التقرير إن هذا الأمر يجعل المراهقة ضحية مفترضة للاتجار بالبشر فيما ادعت بعد مزيد من الاستجواب من قبل وحدة مكافحة الاتجار بالبشر أنها ذاهبة إلى ليبيا للعمل يصفة خادمة في منزل لتبقى الشكوك حول استغلالها في العمل القاسي أو الدعارة أو تجارة الأعضاء.

ترجمة المرصد – خاص

