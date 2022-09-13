الدبيبة يتلقى صفعه في مالطا ويعود خالي الوفاض

الوطن| رصد

أكد تقرير إخباري مالطي، أن رئيس الحكومة منتهية الولاية، عبدالحميد الدبيبة، عاد خالي الوفاض من مالطا أواخر أغسطس الماضي.

وأوضح التقرير الذي نشرته صحيفة “مالطا تايمز” المالطية، أن الدبيبة فشل في فك تجميد ملايين اليوروهات من الودائع المصرفية المجمدة في مالطا والتي كان يأمل بتحقيق نتائج إيجابية بشأنها.

ونقل التقرير عن مصادر من داخل الحكومة المالطية قولها إن الدبيبة شعر بخيبة أمل عندما بدد رئيس الوزراء المالطي روبرت أبيلا آماله هذه سرا، مشيرا إلى أن الدبيبة كان مهتما بشكل خاص بتأمين الأموال المحتجزة ذات في مصرف “ساتا بانك” المغلق الآن.

وأشار التقرير إلى أن الدبيبة كان يأمل بفك التجميد عن كافة الأصول المالية، وليس فقط الـ10 ملايين يورو في مصرف “ساتا بانك”.