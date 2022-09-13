مركز الأرصاد الجوية يتوقع استمرار الرطوبة العالية على مناطق شمال البلاد

أخبار ليبيا 24

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية نشرته اليومية حول الوضع السائد والمتوقع ليوم الثلاثاء واليومين القادمين، متوقعًا أن تستمر حالة الرطوبة العالية على مناطق الشمال ودرجات الحرارة معتدلة نسبيًا عاى أغلب المناطق.

كما توقع المركز أن تبلغ درجات الحرارة القصوى على مناطق الساحل بين 27-33 درجة مئوية، وما بين 35-41 درجة مئوية عاى مناطق الجنوب، مشيرًا إلى تكاثر السُحب نهار اليوم الثلاثاء على الساحل الشرقي ومناطق الجبل الأخضر متوقعًا أن يتخللها سقوط أمطار خفيفة ومن المحتمل ظهور سحب رعدية مساء السوم عاى منطقة نالوت وما جاورها

وأضاف المركز الوطني للأرصاد الجوية في نشرته إلى أنه يتوقع أن تشهد درجات الحرارة زيادة طفيفة نهاية الأسبوع على أغلب مناطق الشمـال الغربي.