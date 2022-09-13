حكومة باشاغا تبحث وضع حلول لمشكلات الجنوب الليبي

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

13 September, 2022

بحث سالم الزادمة نائب رئيس مجلس الوزراء بصفته رئيس لجنة أزمة الجنوب بحكومة فتحي باشاغا بالمجلس التسيري لبلدية تراغن لوضع حلول لمختنقات منطقة تراغن وباقي المدن والمناطق بالجنوب الليبي ورصد المخصصات المالية اللازمة لمعالجتها.

وأعلن نائب رئيس مجلس الوزراء عزمه تشكيل لجنة عليا لإطلاق برنامج لإنماء الجنوب يستهدف كل المرافق والمؤسسات والبلديات بالجنوب الليبي والتي تأتي في أولوياتها عقد سلسلة من اللقاءات والاجتماعات مع عمداء البلديات والفاعليات الإجتماعيه والوقوف الفعلي على أهم مشاريع تنمية فزان.