إعلام وكيل الداخلية يؤكد توثيق مشاهد كارثية في مستشفى الجلاء بنغازي 

العنوان – بنغازي

كشف مكتب الإعلام لوكيل وزارة الداخلية عن مشاهد كارثية داخل مستشفى الجلاء للجراحة والحوادث في بنغازي.

وأكد مكتب الإعلام أن اللجنة المكلفة كشفت عن غرف العناية بدون تمريض والنظافة معدومة ونقص وجبات المرضى وتلاعب بالسجلات وغياب تام لرؤساء الأقسام والمسؤُولين وتركُ المرضى في الانتظار لساعات طويلة خاصةً في صور الأشعة.

وأوضحت المكتب أن اللجنة وثقت كذلك أن قسم الطوارئ غير مهيّأ والكوادر الطبية غير موجُودة وإهمال للمرضى في الممرّات والأدوية والمُستلزمات الطبية مُنتهية الصلاحية في غُرف العمليات الرئيسية التي لا يوجد بها أي مسؤُول.

وأشار مكتب الإعلام إلى أن هذا الأمر يعدُّ خطيرًا جدًا وقد يكون مسؤولاً عن إزهاق الأرواح في هذا المرفق الصحّي الحيوي في مدينة بنغازي.

وأفاد المكتب أن اللجنة تفاجأت عند دخُولها بتهرّب جميع المسؤُولين بالمستشفى خوفًا من يَد القانون وتحمّل مسؤُولية تقصيرهم في واجباتهم الوطنية تجاه المُواطنين.

وذكر مكتب الإعلام أن اللجنة المكلفة وثقت كذلك وجود بقايا حقن ودماء وعدم وجود أطباء مُكافحة العدوى، وعدم التعقيم والتطهير كما أن النظافة معدومة ولا يتم التقيّد بالإجراءات والتدابير الوقائية وغيابٌ كاملٌ لدور الإدارة وعدم متابعتهم أثناء الدوام الرسمي ترتّب عليه نقص أطقم التمريض.

وكشف المكتب أنه تم الاعتقال الفوري لمسؤُول النظافة والمسؤُول عن التموين وغذاء المرضى للتحقيق معهم واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنهم.

وأوضح أن وكيل وزارة الداخلية فرج اقعيم، أكد أن يد القانون ستطالُ أي مُقصّر ومُتقاعس عن أداء عمله.

ولفت إلى أن اقعيم شدد على أنه لن يتم التهاون مع أيّ شخصٍ يستهينُ بأرواح وسلامة المُواطن الليبي وسيتم مُعاقبته أيًا كانت صفته وفقًا للوائح والقوانين في الدولة الليبية.