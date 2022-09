تقرير جنوب إفريقي: بريطانيا ساهمت بشكل حثيث بإنشاء فتحة للجحيم في ليبيا

ليبيا – تناول تقرير تحليلي نشره موقع “سيتي بريس” الإخباري الجنوب إفريقي الناطق بالإنجليزية ما وصفه بـ” الإرث الملطخ بالدماء ” لملكة بريطانيا الراحلة إليزابيث الثانية.

التقرير الذي تابعته وترجمت ما يتعلق بالشأن الليبي منه صحيفة المرصد أوضح إن وفاة إليزابيث الثانية لا يعني موت إرثها هذا الماثل حيًا في عد دول من بينها ليبيا التي ساهمت بريطانيا في عهد الملكة الراحلة بشكل حثيث في إنشاء فتحة للجحيم فيها ما قاد لتحطيمها وشعبها على حد سواء.

وأوضح التقرير إن بريطانيا ظنت نفسها في إطار رحلة استكشافية إلى ليبيا لتثبيت الديموقراطية في وقت كانت فيه الأخيرة تتمتع بمستوى معيشي أعلى من معظم الدول الاسكندنافية.

وأضاف التقرير إن حكومة العقيد الراحل القذافي لم يكن لديها أية ديون خارجية في وقت تحولت فيه ليبيا بعد تدميرها وقتل قائدها إلى بلد للثعالب حيث يتم إجراء أبسط الممارسات البشرية المميتة مثل العبودية والاتجار بالبشر والتجارة غير المنظمة للأعضاء البشرية.

ترجمة المرصد – خاص

