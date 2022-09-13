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اللواء 128 المعزز يتفقد التمركزات التابعة له

تم النشر منذُ 5 ثواني
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن| متابعات

أجرت دورية عسكرية بقيادة آمر اللواء 128المعزز العميد “حسن معتوق الزادمة”، جولة تفقدية لكافة تمركزات الوحدات والكتائب والسرايا التابعة للواء 128 المعزز، بداية من موقع بوابة 45 لعوينات.

وتفقد آمر اللواء مقر سرية تهالا المقاتله وكذلك السرية الثانية التابعة للكتيبة الثالثة باللواء 128 المعزز، خلال تأديتهم لواجبهم في حفظ وتأمين بوابة تهالا ومطار غات.

وتخللت الجولة بحسب ما أورد المكتب الإعلامي للواء 128 المعزز، اجتماع  آمر اللواء “معتوق الزادمة” مع عميد بلدية العوينات رفقة حكماء وأعيان البلدية.

واستعرض المجتمعون الأوضاع الأمنية في المنطقة، مثمنين وقد دور القوات المسلحه والقائد العام في بسط الأمن والاستقرار بالمنطقة.

 

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الوطن الليبية

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