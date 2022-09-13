صالح والمبعوث الفرنسي يؤكدان أهمية إجراء الانتخابات في ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

13 September, 2022

أكد رئيس مجلس النواب عقيلة صالح خلال لقائه المبعوث الخاص الفرنسي إلى ليبيا بول سولير على أهمية استكمال القاعدة الدستورية وإجراء انتخابات رئاسية ونيابية سريعا وفق رغبة الليبيين.

وبينت السفارة الفرنسية لدى ليبيا في تغريدة لها بموقع “تويتر” أن رئيس مجلس النواب والمبعوث الفرنسي أكدا أن الأولوية للسيادة الليبية.

وكان المبعوث الخاص الفرنسي لليبيا التقى عددا من المسؤولين بالمنطقة الغربية منهم رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ورئيس مجلس الدولة خالد المشري ورئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السائح كما التقى في مدينة بنغازي قائد الجيش خليفة حفتر.