«أجوكو»: إنجاز 80% من مشروع إنشاء ورشة صيانة في حقل النافورة

أعلنت شركة الخليج العربي للنفط «أجوكو» إنجاز 80% من مشروع إنشاء ورشة للصيانة في حقل النافورة النفطي.

وستنفذ في الورشة صيانة معدات وقطع الغيار الخاصة بضواغط الغاز عالية السرعة، حسب بيان الشركة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الإثنين.

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وجرى التعاقد على المشروع في 26 يونيو العام الماضي، وهو الآن في مراحله الأخيرة، حيث تُجرى أعمال البناء في محطة الضخ الرئيسية بالحقل.

جانب من الإنشاءات.

جانب من الإنشاءات.