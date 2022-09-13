أمطار خفيفة ورطوبة عالية.. هذه حالة الطقس

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شهدت عدة مناطق في شرق ليبيا من بينها بنغازي صباح اليوم سقوط أمطار خفيفة.

وقال، المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الثلاثاء، إن السحب مازالت تتكاثر نهار اليوم على الساحل الشرقي ومناطق الجبل الأخضر، وقد يتخللها سقوط أمطار خفيفة.

وأضاف، أن من المحتمل ظهور خلايا من السحب الرعدية مساء اليوم على منطقة نالوت بالجبل الغربي وما جاورها.

وفيما يتعلق بالرطوبة ودرجات الحرارة، فقد توقع المركز أنه لا تغير سيحدث، حيث تبقى الرطوبة عالية على مناطق الشمال ودرجات الحرارة معتدلة نسبيا على أغلب المناطق.

والحرارة القصوى على مناطق الساحل تتراوح ما بين (27-33) مئوية، وما بين (35-41) مئوية على مناطق الدواخل والجنوب.

وأشار المركز الوطني للأرصاد الجوية إلى أن درجات الحرارة ستشهد زيادة طفيفة نهاية الأسبوع على أغلب مناطق الشمال الغربي.