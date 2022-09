الدبيبة يتابع سير العمل في فرع مصرف الساحل والصحراء في السنغال

ليبيا – تفقد رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة على هامش زيارته إلى العاصمة السنغالية داكار سير العمل بفرع مصرف الساحل والصحراء في السنغال.

بيان صحفي صدر عن المكتب الإعلامي للدبيبة طالعته صحيفة المرصد أشار لمتابعة رئيس حكومة تصريف الأعمال لنشاطات الفرع ودوره في دعم الاقتصاد السنغالي ودول غرب إفريقيا في وقت أكد فيه مديره العام بسام القرقوي امتلاكه 15 وكالة في عموم السنغال.

وأضاف القرقوي إن هذا ساهم في مساعدة الشركات الوطنية والأفراد من خلال تقديم التمويلات المالية التي ساهمت في دعم الاقتصاد المحلي مؤكدا أن التطور الإيجابي لنشاط المصرف في السنغال ودول غرب إفريقيا يحقق نجاحا ونموا بشكل يساعد على زيادة فروعه ونشاطاته.

