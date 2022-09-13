الدبيبة: لا انتخابات دون الحوار معي.. ونرحب بجهود الاتحاد الأفريقي

الوطن| رصد

ربط رئيس الحكومة منتهية الولاية، عبدالحميد الدبيبة، إجراء الانتخابات بالحوار معه، قائلا: “من يريد الوصول للانتخابات فليتحاور معنا بشأن المرحلة الانتقالية”.

وأضاف الدبيبة، في تصريحات رصدها موقع “الوطن”، أن أكثر من 3 ملايين ليبي تسلموا بطاقات الانتخاب وينتظرون تحديد الموعد، متمنيا عقد الانتخابات في ليبيا في أسرع وقت ممكن.

وأعرب الدبيبة عن أمله في أن ينهي مجلس النواب الجدل بشأن القاعدة الدستورية حتى تجري الانتخابات، مرحبا بجهود الاتحاد الإفريقي في التوسط لمصالحة في ليبيا.

وتحمّل أغلب الأطراف الليبية، حكومة الدبيبة منتهية الولاية، مسؤولية عرقلة الانتخابات بسبب تمسكها في السلطة على الرغم من انتهاء ولايتها وفق الاتفاق السياسي.